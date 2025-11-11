Кофе может защищать сердце от аритмии: свидетельствует новое исследование из США

Употребление кофе может снижать риск развития нерегулярного сердцебиения, несмотря на распространенное мнение об обратном. Об этом свидетельствует новое клиническое исследование Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf), пишет The Guardian.
В эксперименте приняли участие 200 пациентов с хронической формой аритмии. Оказалось, что у тех, кто продолжал пить хотя бы одну чашку кофе в день, риск повторного эпизода аритмии был на 17% ниже по сравнению с теми, кто полностью отказался от кофеина.
Исследование проводили среди пожилых людей из США, Канады и Австралии, используя электрокардиограммы и портативные мониторы для наблюдения за состоянием их здоровья. По словам кардиолога Грегори Маркуса из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, "результаты демонстрируют потенциально защитное действие кофеина против фибрилляции предсердий".
В то же время специалисты отмечают, что делать окончательные выводы рано. В частности, не учтено влияние других напитков с кофеином, физическую активность и рацион участников. Кардиолог Иоганна Контрерас из клиники Mount Sinai в Нью-Йорке отметила, что людям с аритмией можно употреблять кофе умеренно: "Чашка утром не повредит".
Выводы исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association и представлены на конференции American Heart Association в Новом Орлеане.
Больше об изучении пользы от кофе
Напомним, что исследования американских врачей также показали, что пара чашек кофе в день обычно безопасна для большинства людей и полезна для здоровья. Однако, предупреждают врачи, кофе может вызвать скачок артериального давления, что может привести к негативным последствиям.