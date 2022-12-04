Окончательное решение о госпитализации будет принимать врач.

Министерство здравоохранения просит временно прекратить плановые госпитализации в медучреждениях по всей Украине из-за возможных аварийных отключений электро-, тепло- и водоснабжения.

Как сообщает "РБК-Украина", об этом идет речь в письме министерства, которое получили областные и Киевская городская военные администрации.

"Министерство здравоохранения Украины в связи с продолжающейся полномасшабной вооруженной агрессией Российской Федерации, а также возможной работы в экстремальных условиях (аварийного отключения электроснабжения, водоснабжения и централизованного теплоснабжения) просит приостановить плановые госпитализации в учреждениях здравоохранения к дальнейшим рекомендациям", – говорится в письме.

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Из опубликованного документа также следует, что Минздрав просит проверить наличие в медучреждениях аварийного/резервного электроснабжения, источников теплоснабжения, состояние генераторов, наличие топлива, запасов воды и продуктов, медикаментов с расчетом на 1 месяц работы и прочего.

Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская объяснила, что решение о плановости госпитализации принимает врач.

"Есть отдельные состояния – не ургентные, когда, например, промедление даже с плановым лечением может осложнить лечение определенной патологии позже. Тогда врач может принимать решение о госпитализации. И никто не скажет ему, что этот случай плановый или внеплановый. Это отработанный механизм. Мы уже его применяли во время вспышки COVID-19", – сказала Вишневская.

Работа больниц в Украине в условиях полномасштабной войны – последние новости

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, новый людоедский план РФ заключается в том, чтобы нанести удар при минусовой температуре, оставив украинцев без света и отопления. "Хотят поставить на колени наши роддома, больницы, чтобы наши детки дышали на ингаляторах в центрах обогрева, "Центрах незламності", как мы их называем", – отмечал он.

Минздрав и местные власти активно готовят больницы к работе в сложных условиях. Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич ранее объяснила, что несмотря на обеспеченность генераторами, во время блэкаута украинские больницы не будут работать как обычно.

Она отметила, что в случае длительного отсутствия электроэнергии в Украине медицинские учреждения откажутся от проведения плановых госпитализаций и операций.

Также Карчевич объяснила, что больницы будут поделены на два уровня – одни будут работать, когда нет света, другие, когда нет ни света, ни воды, ни отопления. Вторые также будут обеспечены системами Starlink для сохранения доступа к интернету.

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