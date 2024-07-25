В 2023 году от болезней, связанных со СПИДом, умерло около 630 тысяч человек.

В 2023 году почти 40 миллионов человек жили с вирусом ВИЧ, вызывающим СПИД. Также известно, что более 9 миллионов не получали никакого лечения, в результате чего каждую минуту кто-то умирал от причин, связанных со СПИДом. Об этом говорится в новом докладе ООН, передает The Independent.

Несмотря на то, что в борьбе с глобальной пандемией СПИДа достигнуты определенные успехи, прогресс замедлился, финансирование сокращается, а количество случаев инфицирования растет в трех регионах: на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Восточной Европе и Центральной Азии, а также в Латинской Америке.

Отмечается, что в 2023 году от болезней, связанных со СПИДом, умерло около 630 тысяч человек, что значительно меньше, чем 2,1 миллиона смертей в 2004 году. Однако последняя цифра более чем вдвое превышает целевой показатель на 2025 год - менее 250 тысяч смертей, согласно докладу агентства ООН, которое возглавляет глобальные усилия по прекращению пандемии.

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"Гендерное неравенство усиливает риски для девушек и женщин. Доля новых случаев инфицирования в мире среди маргинализированных сообществ, которые сталкиваются со стигмой и дискриминацией - секс-работников, мужчин, имеющих секс с мужчинами, и людей, употребляющих инъекционные наркотики, - также выросла до 55% в 2023 году с 45% в 2010 году", - говорится в отчете, ссылаясь на чрезвычайно высокий уровень заболеваемости ВИЧ среди подростков и молодых женщин в некоторых частях Африки.

"Мировые лидеры пообещали положить конец пандемии СПИДа как угрозе общественному здоровью до 2030 года, и они могут выполнить свое обещание, но только если обеспечат необходимые ресурсы для противодействия ВИЧ и защитят права человека для каждого", - отметила исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бяньима.

В рамках этого обязательства лидеры пообещали сократить ежегодное количество новых случаев инфицирования ВИЧ до уровня ниже 370 тысяч к 2025 году, однако в докладе говорится, что в 2023 году количество новых случаев инфицирования было более чем втрое выше и составляло 1,3 миллиона.

"В прошлом году среди 39,9 миллиона человек в мире, живущих с ВИЧ, 86% знали, что они инфицированы, 77% получали доступ к лечению, а для 72% вирус был подавлен", - говорится в докладе.

В свою очередь директор нью-йоркского офиса ЮНЭЙДС Сезар Нуньес отметил, что прогресс в лечении есть, а именно инъекции, которые могут оставаться в организме в течение шести месяцев, однако две дозы стоят 40 тысяч долларов в год, что не под силу всем, кроме самых богатых людей, которые имеют вирус.

Он отметил, что ЮНЭЙДС просит производителя сделать препарат более доступным для стран с низким и средним уровнем дохода.

Что известно о ВИЧ и СПИДе

Как писал УНИАН, инфекция появилась в Центральной Африке и первыми ее носителями были человекообразные обезьяны. Дикие племена ели мясо таких животных, заражаясь вирусом. Однако там преимущественно бушевал ВИЧ 1 группы В, который не мог стать глобальной проблемой.

Уже позже у людей стали находить ВИЧ 1 группы М (от слова "major" - "основной"). По словам ученых, первые случаи заражения датированы XX веком. Более того, больные были жителями города Киншаса - нынешней Республики Конго.

Известно, что первые симптомы ВИЧ обычно проявляются внешне:

увеличиваются околоушные лимфатические узлы,

появляется тошнота, слабость,

усиливается боль в мышцах и суставах.

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