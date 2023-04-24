Механизм возрождения стареющих клеток, иногда называемых клетками-зомби, был понятен лишь частично.

Мутирующие клетки могут предотвратить распространение рака, переводя себя в состояние пониженной активности, называемое старением. Однако гены рака могут "отомстить", оживив эти клетки, чтобы они могли снова размножаться.

Механизм возрождения стареющих клеток, которые иногда называют "зомби-клетками", был понятен лишь частично. Исследователи из Медицинской школы Рутгерса (Нью-Джерси, США) проследили этот процесс в клетках колоректального рака и считают, что он аналогичен другим типам опухолей. Об этом пишет Medical Xpress.

"Как только клетка начинает становиться раковой, она начинает очень быстро размножаться, и это вызывает старение. Однако по мере старения клетки она часто начинает вырабатывать определенный белок, который помогает ей выйти из старения", - сказал ведущий автор исследования Рикардо Иван Мартинес-Самудио.

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"Следующий этап исследования - выяснить, могут ли лекарства воздействовать на этот белок. Мы хотим найти вещество, которое будет взаимодействовать с ним и предотвращать его связывание с другими белками, чтобы эти клетки оставались в состоянии старения и не размножались", - сказал Мартинес-Самудио.

Исследователи начали с изучения прогрессирования клеток, культивируемых в чашках Петри. Затем они подтвердили свои результаты в тканях, взятых у реальных пациентов с раком толстой кишки.

Ученые выяснили, что начало старения и выход из него предварительно кодируются и опосредуются одними и теми же типами белков.

Исследование идентифицировало POU2F2 как критический белок, способствующий предотвращению старения, и показало его роль в развитии рака прямой кишки. Сверхэкспрессия и повышенная активность POU2F2 связаны с воспалением и пролиферацией клеток, а также со снижением выживаемости пациентов.

POU2F2 участвует в развитии различных видов рака и может быть приемлемой мишенью для лекарств.

По мнению экспертов, может помочь любая стратегия, которая поможет предотвратить старение. Подмножество образцов тканей демонстрировало сигнатуры генов, которые поддерживали клетки в старении, а не позволяли им ускользать, и у этих пациентов было больше шансов выжить после рака, чем у пациентов, клетки которых избегали старения.

Исследователи проследили переход от клеточного старения к "пробуждению" с помощью метода, называемого мультиомным профилированием, который позволил им увидеть, какие гены включались и выключались, а какие белки впоследствии становились все более распространенными.

Как только этот метод показал, что факторы транскрипции AP1 были особенно активны до того, как клетки избежали старения, исследователи отключили гены, которые создают такие белки, и обнаружили, что клетки больше не могут вернуться к жизни и начать размножаться.

"Организм защищает себя от некоторых типов опухолей, заставляя клетки полностью разрушаться, а не подавлять старение", - сказал Мартинес-Самудио.

"Мы не совсем уверены, почему это не более распространенная реакция - возможно, потому, что уничтожение большого количества непрерывных клеток приведет к образованию "дыр" в важных тканях, - но организм предпочитает старение, а не гибель клеток, как защиту от многих твердых опухолей тканей, поэтому мы хотим, чтобы защита работала правильно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, своевременная диагностика может спасти жизнь, поэтому женщинам желательно делать профилактическое УЗИ молочной железы хотя бы раз в год. Но проходить регулярные обследования должны взять себе за правило и мужчины.

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