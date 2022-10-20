В День борьбы с раком молочной железы рассказываем подробнее об этом опасном заболевании.

20 октября в Украине отмечается День борьбы с раком молочной железы. В честь торжества УНИАН рассказал подробнее об этом смертельно опасном и коварном заболевании. В Украине это самый частый вид онкологии у женщин. Своевременная диагностика может спасти жизнь, поэтому женщинам желательно делать профилактическое УЗИ молочной железы хотя бы раз в год.

Симптомы рака груди

Симптомы рака молочной железы отличаются в зависимости от стадии. К сожалению, на ранних стадиях рак обычно не проявляет себя и обнаруживается случайно. Перечисляем самые распространенные симптомы.

Чувство распирания, зуд и дискомфорт в груди и сосках - не очень распространенный, но тревожный симптом.

в груди и сосках - не очень распространенный, но тревожный симптом. Подозрительные выделения из сосков, обычно кровянистые.

из сосков, обычно кровянистые. Впадины, трещины и неровности на груди, которые появляются из-за роста опухоли.

на груди, которые появляются из-за роста опухоли. Изменение цвета кожи и ореолов сосков.

и ореолов сосков. Асимметрия одной из молочных желез может указывать на наличие опухоли.

одной из молочных желез может указывать на наличие опухоли. Увеличение лимфатических узлов в подмышках - частый "спутник" рака. Нередко именно по увеличенным узлам женщины находят у себя опухоль.

Факторы риска развития рака груди

Наследственность - главный фактор риска развития онкологии. Если такое заболевание было у родственниц, рекомендуется регулярно проходить осмотр у маммолога.

- главный фактор риска развития онкологии. Если такое заболевание было у родственниц, рекомендуется регулярно проходить осмотр у маммолога. Наличие генетической мутации BRCA повышает риск развития рака груди. Сдать кровь на мутацию этого гена можно в онкоцентрах.

BRCA повышает риск развития рака груди. Сдать кровь на мутацию этого гена можно в онкоцентрах. Возраст после 40 лет . В период менопаузы в организме происходят серьезные гормональные изменения, что повышает риск развития онкологии.

. В период менопаузы в организме происходят серьезные гормональные изменения, что повышает риск развития онкологии. Раннее начало менструации (первая менструация до 12 лет).

(первая менструация до 12 лет). Поздние первые роды или отсутствие родов.

или отсутствие родов. Курение повышает риск онкологии.

повышает риск онкологии. Лишний вес и сахарный диабет - ещё одни факторы риска.

Диагностика рака груди - как определить опухоль на УЗИ

Онкологию груди можно определить на обычном УЗИ молочных желез. У женщины с заболеванием при ультразвуковом обследовании врач обнаруживает нечеткую и неоднородную опухоль. Природу образования (доброкачественная или злокачественная опухоль) установить по УЗИ нельзя. Для этого пациентку дополнительно направляют на биопсию или МРТ.

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Женщин старше 40 лет вместо УЗИ могут направить на маммографию. Этот метод позволяет обнаружить опухоль на ранних стадиях.

Нащупать у себя опухоль можно самостоятельно при пальпации. Если в груди ощущается небольшой плотный комок - немедленно записывайтесь на диагностику. Однако обнаружить опухоль самостоятельно обычно удается уже на поздних стадиях.

Стадии рака молочной железы и лечение

Лечение заболевания и его эффективность зависит от стадии развития опухоли.

1 стадия - размер опухоли менее 2 см, лимфатические узлы не поражены, метастазы отсутствуют. Если удалось обнаружить рак на такой стадии, то эффективность лечения составит почти 100%. На этой стадии опухоль удаляется с частью молочной железы, проводится химиотерапия. 2 стадия - размер опухоли менее 2-5 см. Лимфатические узлы увеличены, но метастаз ещё нет. Выживаемость на этой стадии составляет примерно 87%. Помимо удаления опухоли может применяться гормональная и таргетная терапия, когда опухоль разрушают препаратами. 3 стадия - опухоль размером больше 5 см. Раковые клетки поражают лимфоузлы, из-за чего последние заметно выпирают из кожи. Выживаемость пациентки на этой стадии составляет около 60%. 4 стадия - появляются множественные метастазы в других органах. Лечение трудное, но излечение всё ещё возможно. Пациентке полностью удаляют грудь, а затем проводят химиотерапию и лучевую терапию.

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