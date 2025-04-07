Диетологи отметили, что дело не только в том, что ест человек.

Когда дело касается здоровья, небольшие ежедневные привычки могут иметь большое значение, например, ограничение сладких безалкогольных напитков.

Проблема в том, что газировка не просто дает много пустых калорий, пишет Eatingwell. Исследования показали, что употребление одного подслащенного напитка в день может увеличить риск преждевременной смерти, особенно от болезней сердца.

Исследователи обнаружили, что каждая выпитая человеком в день банка газировки может стоить ему 12 минут "здоровой жизни", то есть жизни без болезней.

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Диетологи рассказали, как ограничение газированных напитков может помочь жить дольше.

Вы можете снизить риск хронических заболеваний

Всего в банке газировки содержится около 10 чайных ложек сахара. "Употребление большого количества добавленного сахара может способствовать увеличениюе веса, болезням сердца и диабету 2 типа", - сказала диетолог Джейми Надо.

Оказывается, сладкие напитки настолько вредны, что некоторые кардиологи рекомендуют полностью отказаться от них.

Это еще не все. По словам диетологов, газированные напитки не приносят никакой пользы организму. Диетолог Лора М. Али отметила, что у газировки нет "пищевой ценности". Она посоветовала выбирать молоко или несладкий чай или кофе. Они обеспечивают питательные вещества, такие как витамины, минералы или антиоксиданты, которые могут снизить риск хронических заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Вы можете поддерживать здоровый вес

Отказ от газировки в пользу напитков без калорий также может помочь жить дольше, помогая поддерживать более здоровый вес. Это потому, что наш организм по-разному распознает калории в газировке и в пище. "Жидкие калории из сладкой газировки, не насыщают вас. Эти излишки калорий могут привести к увеличению веса и множеству других проблем со здоровьем", - сказала диетолог Бет Старк.

Вы поддержите здоровье кишечника

Здоровье кишечника связано практически со всеми аспектами общего здоровья. А избыток добавленного сахара из сладких напитков, может негативно повлиять на микробиом.

Здоровье полости рта может улучшиться

Это потому, что эти сладкие напитки обеспечивают шторм из сахара и кислоты, который увеличивает риск кариеса и разрушения зубов. И чем больше вы их пьете, тем больше вероятность того, что здоровье зубов пострадает. Поэтому отказ от этих напитков в пользу воды или других несладких напитков может быть благом для рта. Помимо ухода за зубами, здоровье полости рта также тесно связано с риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, которые, в свою очередь, также влияют на продолжительность жизни.

Напитки, которые лучше выбрать

Несладкая сельтерская вода с огромным разнообразием вкусов, чтобы получить нужную вам газировку без сахара.

Простая вода. если простая вода вас не вдохновляет, можно добавить в нее, например, дыню или цитрусовые, мяту, базилик или тимьян.

Несладкий холодный чай: если вы обычно пьете газировку для получения дозы кофеина, попробуйте вместо этого заварить кувшин несладкого холодного чая. Зеленый, белый и черный чай обладают множеством полезных для здоровья свойств, утоляя жажду. А травяные чаи полны вкуса. Для естественной сладости попробуйте холодный малиновый чай без добавления сахара.

Кофе: чашка кофе - еще одна альтернатива газировке с кофеином. Он также богат антиоксидантами.

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