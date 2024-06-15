Врачи призывают соблюдать гигиену и лечить любые открытые раны.

В Японии распространяется заболевание, вызванное редкой "плотоядной бактерией", которая может убить человека в течение 48 часов, пишет Bloomberg.

Сообщается, что по данным Национального института инфекционных заболеваний, число случаев синдрома стрептококкового токсического шока ко 2 июня достигло 977, что выше рекордных 941 случая, зарегистрированных за весь прошлый год.

Указывается, что стрептококк группы А обычно вызывает отек и боль в горле у детей, известные как "ангина", но некоторые типы бактерий могут привести к быстрому развитию симптомов, включая боль и отек конечностей, лихорадку, низкое кровяное давление, некроз, проблемы с дыханием, недостаточность органов.

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Известно, что заболеванию более подвержены люди старше 50 лет.

"Большинство смертей происходит в течение 48 часов", - заявил профессор инфекционных заболеваний Токийского женского медицинского университета Кен Кикучи.

По словам Кикучи, при нынешних темпах заражения число случаев заболевания в Японии может достичь 2500 в этом году, а "ужасающий" уровень смертности составит 30%.

Он призвал людей соблюдать гигиену и лечить любые открытые раны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине усиливают эпидемический надзор за холерой. В тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций будут дополнительно проводиться лабораторные исследования, в частности на холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в летний сезон.

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