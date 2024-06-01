С 1 июня в Украине особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры.

С 1 июня в Украине начинается усиленный эпидемический надзор за холерой. В тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций будут дополнительно проводиться лабораторные исследования, в частности на холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в летний сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В ведомстве напомнили, что непрерывный эпидемиологический надзор за холерой в стране продолжается в течение года, а с 1 июня до 1 октября начинается усиленный эпидемический сезон наблюдения за этой болезнью. Для этого Центры контроля и профилактики болезней в областях оснащены специализированным лабораторным оборудованием и реагентами. Каждый случай острой кишечной инфекции с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторному исследованию.

"С 1 июня в Украине особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры. На уровне каждой области Центры контроля и профилактики болезней реализуют комплексные и оперативные планы реагирования и диагностики подозрений, работают оперативные противоэпидемические и дезинфекционные бригады. Также на уровне областей определены медучреждения для госпитализации пациентов с подозрением на холеру, которые имеют "неснижаемый запас" лекарственных средств - антибиотиков, регидратационных растворов, дезинфектантов. Такая система позволяет своевременно выявить случаи подозрения на холеру и обеспечить системный контроль за эпидситуацией на уровне страны, а в случае угрозы - "активировать" систему реагирования и локализовать вспышку", - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Кроме обследования больных с подозрением на холеру, по словам Кузина, специалисты ЦКПХ проводят исследования образцов окружающей среды: мониторинг проб воды, сточных вод, пресной и морской воды.

Заместитель министра также сообщил, что в 2023 году во время усиленного сезона эпиднадзора за холерой на территории Украины подозрения на заболевание фиксировали в Запорожской и Черниговской областях. После эпидемического расследования и расширенных лабораторных исследований они не подтвердились.

***Холера - это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, во время купания в открытых водоемах, а также через пищу и бытовые контакты. Без надлежащего лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

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Кабинет министров исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ. Решение правительства вступит в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе. Закон о легализации медицинского каннабиса регулирует использование растений рода конопли в медицинских, учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению. При этом государство будет строго контролировать оборот лекарств на основе каннабиса, а использование его в рекреационных целях, как и раньше, останется под запретом. Все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом - будут лицензироваться.

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