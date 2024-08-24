В Великобритании начали испытывать на людях вакцины от рака легких

В Великобритании пациент, больной раком легких, Януш Рач стал первым человеком, опробовавшим новую терапию, которая может принципиально изменить подход к лечению этого заболевания.

Терапия заключается в индивидуальной вакцине, которая учит иммунную систему конкретного пациента бороться с болезнью, уничтожая раковые клетки, пишет Би-би-си. В основе принципа работы вакцины лежит та же технология матричной РНК, которая впервые біла успешно опробована во время пандемии коронавируса.

Первый этап клинических испытаний любых лекарств всегда проверяет безопасность препарата и Януш сам согласился испытать новую вакцину на себе.

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В общей сложности ученые наберут 130 таких волонтеров, как Януш. А наблюдать за ними будут параллельно более 30 исследовательских центров в семи странах.

Лечение должно быть направлено на уничтожение именно раковых клеток, а не здоровых, что, как надеются ученые, уменьшит побочные эффекты.

Вакцина содержит информацию о нескольких маркерах, найденных на поверхности раковых клеток легких, чтобы научить иммунную систему пациента, что именно нужно искать и что убивать.

Эксперты считают, что вакцина BNT116, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech, может принципиально изменить подход к лечению этого вида рака. "С помощью мРНК-вакцины мы надеемся начать новую эру в лечении рака легких", - прокомментировал куратор британской части клинических испытаний, профессор UCL онколог Сёу Мин Ли.

"Надеемся, что вместе с нынешним стандартным лечением - иммунотерапией и химиотерапией - мы сможем дополнительно обеспечить еще и иммунный толчок", - добавил ученый.

В сувою очередь Януш Рач сказал, что не против опробовать новую терапию: "Я надеюсь, она обеспечит защиту от раковых клеток. Но еще я подумал, что мое участие в этом исследовании может помочь другим людям в будущем и приведет к тому, что в итоге терапия станет более доступной".

"Я сам занимаюсь наукой и знаю, что развиваться она может только за счёт того, что есть люди вроде меня, которые соглашаются участвовать в подобных программах", - объяснил он.

Признаки и симптомы рака легких

Рак легких - самая смертоносная форма онкологических заболеваний в мире. На ранних стадиях у больного нет никаких признаков или симптомов начавшегося онкологического процесса.

Однако врачи советуют обращать особое внимание на:

не проходящий неделями кашель;

длительный кашель, который со временем усиливается;

хронические инфекции (то есть воспалительные процессы) в грудной клетке;

кашель с кровью.

И если наблюдается хоть один из этих симптомов, нужно немедленно идти к врачу.

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