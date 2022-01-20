Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что для предотвращения распространения в Украине штамма "Омикрон" до июля 2022 года необходимо привить 70% населения.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 999 тыс. 180 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, предоставленных правительством США в рамках инициативы COVAX.

Как сообщает Министерство здравоохранения, хранение и логистику мРНК-вакцин этой поставки в рамках COVAX с соблюдением соответствующего температурного режима в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию (USAID) через проект SAFEMed.

Также сказано, что эта партия предоставлена в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 в мире, чтобы больше людей в Украине получили критически важную защиту от заболевания, особенно на фоне распространения штамма "Омикрон".

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Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что получение новой партии вакцин ускорит усилия Украины по предотвращению распространения штамма "Омикрон".

"Для этого необходимо привить 70% населения страны до июля 2022 года. Важно, чтобы вместе с вакцинацией люди продолжали носить маски в общественных местах, регулярно проветривали помещения, соблюдали физическую дистанцию и предпринимали другие меры для преодоления пандемии", - сказал Хабихт.

В Минздраве сообщили, что на сегодняшний день USAID уже выделил около 10 млн долларов в поддержку вакцинации в Украине и передал стране почти 3,2 млн доз вакцин (Moderna and Pfizer) от COVID-19 через COVAX. Средства, выделенные USAID, направлены на поддержку коммуникации вакцинации против COVID-19, сотрудничество с громадами для усиления приверженности вакцинации, предоставление технической помощи, обучение медицинского персонала консультировать украинцев о вакцинации, обновление холодовой цепи, поддержку логистики и хранения вакцин.

В целом с начала пандемии USAID предоставил Украине соответствующую помощь на общую сумму более 50 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

С ее начала две дозы вакцины получили более 14,3 млн граждан, дополнительные дозы – более 11,2 тыс., бустерные дозы – более 146,1 тыс.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.