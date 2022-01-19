Будет подписано письмо об оказании гуманитарной помощи в виде вакцины от COVID-19.

Кабинет министров принял решение о подписании письма-обязательства по получению гуманитарной помощи в виде вакцины от COVID-19 от правительства Китайской Народной Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время заседания правительства. Подписать письмо уполномочено министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

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Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим в возрасте от 18 лет.

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