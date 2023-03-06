Два случая кори официально зарегистрированы в Украине, оба ребенка - из одной семьи. Об этом сообщили в Минздраве и отметили, что одна из детей ранее была привита один раз, вторая не была вакцинирована.
Сейчас детям оказывают необходимую медицинскую помощь. Те, кто контактировал с ними, уже получили отрицательные результаты ПЦР-теста на корь.
- Корь - инкубационный период и симптомы
- Чем опасна корь
- Как предотвратить болезнь
- Когда делать прививку от кори
Корь - инкубационный период и симптомы
Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Среди симптомов болезни, от которой не существует лекарств:
- высокая температура;
- головная боль;
- насморк;
- сухой кашель;
- увеличение лимфоузлов;
- воспаление слизистой оболочки глаз;
- понос;
- рвота.
Чем опасна корь
Корь опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением головного мозга) и т. д., а также может привести к инвалидности и смерти.
Как предотвратить болезнь
Лекарств от кори не существует, однако заболевание можно предотвратить - от него защищают две дозы вакцины.
Когда делать прививку от кори
Согласно календарю прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет - ревакцинацию. Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи).
Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Минздраве объяснили, как отсутствие электроэнергии повлияет на работу медучреждений Украины
- Инфекционист Федор Лапий: Несправедливо пережить сотни ракетных атак и умереть от инфекции, которой предотвращает прививка
- Главный санврач Украины Игорь Кузин: сейчас опасно болеть заболеваниями, требующими госпитализации