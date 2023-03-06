Оба больных ребенка - из одной семьи.

Два случая кори официально зарегистрированы в Украине, оба ребенка - из одной семьи. Об этом сообщили в Минздраве и отметили, что одна из детей ранее была привита один раз, вторая не была вакцинирована.

Сейчас детям оказывают необходимую медицинскую помощь. Те, кто контактировал с ними, уже получили отрицательные результаты ПЦР-теста на корь.

Корь - инкубационный период и симптомы

Инкубационный период кори составляет 6-21 день. Среди симптомов болезни, от которой не существует лекарств:

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высокая температура;

головная боль;

насморк;

сухой кашель;

увеличение лимфоузлов;

воспаление слизистой оболочки глаз;

понос;

рвота.

Чем опасна корь

Корь опасна серьезными осложнениями: пневмонией, отитом, энцефалитом (воспалением головного мозга) и т. д., а также может привести к инвалидности и смерти.

Как предотвратить болезнь

Лекарств от кори не существует, однако заболевание можно предотвратить - от него защищают две дозы вакцины.

Когда делать прививку от кори

Согласно календарю прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет - ревакцинацию. Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи).

Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации.

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