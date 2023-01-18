Опасность этой инфекции в том, что она может вызвать серьезные осложнения, например, пневмонию и даже энцефалит.

Украинцев еще до начала полномасштабной войны предупреждали, что в 2022-2023 годах будет вспышка кори. Эта болезнь имеет определенную периодичность, ее вспышки "всплывают" раз в 5-6 лет.

В интервью УНИАН главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что последняя вспышка кори в Украине была зарегистрирована в 2017-2019 годах. Новая ожидалась в 2022-м году, но дети не ходили почти в школу, поэтому онлайн-образование спасло нас от вспышки этой опасной болезни.

Санврач рассказал, что всего с начала 2022 года было зарегистрировано 13 случаев кори. В этом году Минздрав запускает кампанию по вакцинации против этого недуга. Тех, кто не получал прививки, будут убеждать "догнать" их:

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"Так мы будем стараться минимизировать прослойку детей, которые не получили защиту от кори".

Кузин надеется, что это удастся сделать быстро, чтобы в Украине в 2023-м году не возникла новая вспышка кори. Каждый случай заболевания корью будет расследоваться, будут приняты меры по ее нераспространению.

То есть, пояснил главный санитарный врач страны, система общественного здоровья, система контроля и профилактики болезней перейдет в режим усиленной готовности именно в отношении кори и будет держать этот темп на протяжении всего 2023 года.

Корь - симптомы, инкубационный период и прививки

Корь считается опасным вирусным заболеванием, инкубационный период которого составляет от 7 до 17 дней. Вирус передается через нос, рот или глаза. Симптомами болезни является сыпь, очень высокая температура, головная боль, тошнота, бронхит, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз, розовые точечные образования на небе, на щеках, деснах и губах.

Примерно на 5-й день у больного на лице и коже головы появляется красная сыпь, после 5-го дня сыпь распространяется на все тело.

90% людей без прививки заболеют корью, если рядом есть инфицированный. Только вакцина может защитить от болезни и тяжелых осложнений.

Опасность этой инфекции в том, что она может вызвать серьезные осложнения, например, пневмонию и даже энцефалит. В некоторых случаях больному грозит инвалидность или даже летальный исход.

Помните, что лекарств против кори не существует, единственный надежный метод профилактики этого опасного заболевания - вакцинация.

Согласно календарю прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет - ревакцинацию. Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи).

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