В учреждениях здравоохранения сейчас находится 26 тыс. 853 пациентов, из них 17 тыс. 890 (66%) получает кислородную терапию.

Вчера в Украине впервые с начала пандемии сделано более 100 тыс. исследований за сутки методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сегодня имеем очередную рекордное количество зарегистрированных новых случаев коронавирус за сутки - 39 тыс. 620. В учреждениях здравоохранения сейчас находится 26 тыс. 853 пациентов, из них 17 тыс. 890 (66%) получает кислородную терапию. Также вчера в Украине впервые с начала пандемии сделано более 100 тыс. исследований за сутки методом полимеразной-цепной реакции", - заявил министр.

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По его словам, это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию. "Учитывая эти данные, еще раз обращаюсь к вам с просьбой не пренебрегать противоэпидемическими правилами и защитить свое здоровье, сделав прививку против коронаирусной болезни. Особенно важной вакцинация является для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано рекордное количество новых больных коронавирусом - почти 40 тыс. человек. В числе заболевших также 4446 детей и 1035 медработников. За сутки были госпитализированы 4136 человек; зафиксировано 210 летальных случаев; выздоровели 9380 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.