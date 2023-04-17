Делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции.

В Украине впервые имплантировали протез пациенту прямо в кость. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, этим пациентом стал ветеран российско-украинской войны, 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов.

По словам Ляшко, осенью авто, в котором он ехал на задание вместе со сослуживцами, наскочило на мины, тогда военный потерял обе ноги.

"В Украине впервые имплантировали протез пациенту прямо в кость... Примененная технология называется остеоинтеграционное протезирование. Ее преимущества: чувствительность и функциональность. Особенно актуальна для людей, потерявших обе конечности, ведь использовать классические протезы им сложно и часто больно. Делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции. Еще через шесть недель – полноценно ходить", - рассказал министр.

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Он уточнил, что помочь украинским врачам взялся один из ведущих специалистов в мире – австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис, который в своей стране сделал уже почти тысячу операций, еще пять сотен – по всему миру.

"После протезирования Игорь чувствует себя хорошо, уже сделал первые шаги. Врачи довольны результатом. Всего в течение этого визита остеоинтегрирующие операции сделали трем украинцам. Горжусь тем, что для наших пациентов становятся доступными такие современные технологии", - добавил Ляшко.

Глава Минздрава надеется, что в ближайшее время к помощи украинским врачам также присоединятся специалисты из Германии и Швеции

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