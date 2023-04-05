Годовалый мальчик получил ожоги 25% кожи, которая местами была настолько поражена, что уже не могла восстановиться самостоятельно.

В Украине впервые пересадили кожу от посмертного донора ребенку.

"Годовалый Андрюша стал первым ребенком в Украине, которому пересадили кожу от посмертного донора. Малыш потянул чайник за провод и перелил на себя кипяток. Андрюша получил ожоги 25% кожи: подбородка, шеи и грудной клетки. Медикам удалось стабилизировать ребенка, однако кожа мальчика местами была настолько поражена ожогами, что уже не могла восстановиться самостоятельно", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Отмечается, что для лечения ребенка ожоговые хирурги решили применить революционный для Украины подход - пересадить кожу от посмертного донора.

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"К этому шагу в медучреждении готовились несколько лет. На базе одного из крупнейших ожоговых центров создали первый в западных регионах Украины Банк кожи. Это стало возможным в том числе благодаря прошлогодним изменениям в закон о трансплантации", - пояснили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что создание Банков кожи сейчас актуально как никогда, ведь ожоги – одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны.

Уникальные операции с детьми - детали

15 марта в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" заявили, что протезировали первого ребенка, который осталась без ноги из-за российского обстрела.

6-летняя Марина из Херсонской области 10 месяцев проходила лечение и реабилитацию после ранения, которое получила в начале мая 2022 года: в ее дом попал снаряд, нанеся ребенку тяжелые травмы ног.

В больнице Кривого Рога ей ампутировали ножку выше колена, но спасли жизнь.

Марина стала первым ребенком, который был протезирован в Украине. Протез для Марины усовершенствовали и сделали косметическим - похожим на настоящую ногу.