Коронавирус в Европе "угомонится" после зимы, считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

В Европе страны благодаря трем факторам получили возможность взять под контроль передачу коронавируса COVID-19.

Первый фактор – у многих людей появился иммунитет благодаря прививке и перенесенной болезни, второй – вирус склонен меньше распространяться во время теплой погоды, третий – при штамме "Омикрон" люди легче болеют, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге во время брифинга, пишет АР.

Он добавил, что после того, как закончится зима, Европу ожидает длительный период покоя.

Клюге сообщил, что предстоящая весна "оставляет нам возможность для длительного периода покоя и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого возобновления передачи".

Читайте такжеВОЗ призвали страны защитить людей от "Омикрона" всеми способамиНапомним, Ганс Клюге в конце января говорил, что Европа, вероятно, приближается к концу пандемии коронавируса на фоне распространения варианта "Омикрон".

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отмечал, что к марту новый штамм могут подхватить 60% жителей Европы.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В Европе, в том числе и в Украине, было несколько волн заболеваемости.

Ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась осенью, поскольку начал распространяться "Омикрон" и вытеснял предыдущий штамм – "Дельта".

В Украине 2 января коронавирус диагностирован у рекордного количества украинцев – вирус нашли у 39 620 граждан.

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