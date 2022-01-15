Вместе с тем за минувшие сутки 90 817 украинцев были вакцинированы.

За минувшие сутки, 14 января, в Украине коронавирус зафиксировано в 10 569 человек: из них детей - 727, медработников - 229. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день подряд.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

От осложнений умерли 127 человек, а выздоровели — 6 172. С подозрением или подтвержденным COVID-19 госпитализировали 1 682 человека.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 178), Львовской (1 178) и Ивано-Франковской (1 167) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии в нас обнаружили 3 748 079 случаев COVID-19. Из них 98 195 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,5 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 948 76 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 39 207, методом ИФА — 6 332. Также сделали 35 156 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 17,1 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки в Украине 90 817 человек были вакцинированы. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую - 43 127, дополнительную - 659, бустерную - 16 533.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек.

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