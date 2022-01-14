В Украине разрешили испытания COVID-препарата

Будут испытывать порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Соответствующий приказ появился на сайте Минздрава.

В Украине будут испытывать порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.

Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным инфекцией COVID-19.