В Украине разрешили испытания COVID-препарата

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для лечения коронавируса. Меры направлены на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.
Соответствующий приказ появился на сайте Минздрава.
В Украине будут испытывать порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
Речь идет об открытом рандомизированном исследовании фазы IIb/III с последовательным адаптивным непрерывным дизайном, проводимым в параллельных группах, для оценки эффективности и безопасности ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии по сравнению с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным инфекцией COVID-19.
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