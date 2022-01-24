Сейчас уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

В правительстве хотят предоставить право покупать лекарства по программе "еПоддержка" лицам с инвалидностью первой группы.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы "еПоддержка", на покупку лекарств.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения программы "еПоддержка" и на другие группы населения.

"Рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

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Как сообщал УНИАН, 19 января Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривень в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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