Ранее получить вторую бустерную дозу могли только украинцы, которые входят в группы риска.

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило вторую бустерную прививку от коронавируса для всех желающих.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в соцсети.

"Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы. Однако особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+", - отметили в Минздраве.

Видео дня

В Украине сейчас доступны три вакцины от COVID-19:

инактивированная CoronaVac от Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech

векторная Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson

"Если в вашем населенном пункте есть безопасный доступ к пунктам и центрам вакцинации - обратитесь туда, чтобы получить прививки. Перечень пунктов и центров по ссылке – https://bit.ly/vaccinationpoints",- отметили в министерстве.

Напомним, до этого получить бустерную дозу во второй раз могли только украинцы, которые входят в группы риска.

Минздрав также утвердил новые схемы вакцинации. Ими предусмотрено, что вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

"Если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой, он может получить бустерные прививки (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того что безопасны, они защищают от госпитализации и рисков смерти в результате коронавирусной болезни", – отметили в министерстве.

Также Минздрав уменьшил интервал вакцинации между базовым курсом и первым бустером с 6 до 5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Минздраве заявили, что в Украине началась новая волна коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости: