Оперативное вмешательство проводили в Киеве, оно продолжалось почти сутки.

В Киеве в многопрофильном диагностически-лечебном учреждении "Охматдет" провели уникальную операцию - младенцу одновременно скорректировали работу сердца и провели трансплантацию печени от донора, которым стала мать ребенка.

Об удивительной помощи ребенку рассказали в пресс-службе Минздрава Украины. Говорится, что Татьянка родилась в Тернополе в феврале 2023 года с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения у девочки обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

"В девять месяцев Татьянка имела нарушения развития, угрожавшие жизни. Каждое из них можно было корректировать в разное время и способом, а одновременное хирургическое вмешательство было рискованным. Однако без операции девочка не имела шансов на жизнь", - сообщили в Минздраве.

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Помогать ребенку взялись специалисты столичного "Охматдета". Они организовали консилиум и просчитали все возможные варианты оперативного вмешательства.

"Операция эта уникальная: с одномоментной коррекцией порока сердца и трансплантацией печени от донора, которым стала мать ребенка. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые", - отмечают в министерстве.

В пресс-службе подчеркивают, что невероятная команда специалистов боролась за жизнь младенца почти сутки - 23 часа. Сейчас жизнерадостная девочка чувствует себя намного лучше, постоянно улыбается и уже готовится к возвращению домой.

"Желаем Тане и ее маме Оле, которая отдала часть своей печени для спасения дочери, быть здоровыми и счастливыми! Спасибо всем специалистам, которые творят настоящие чудеса и спасают малышей даже тогда, когда шансов на жизнь почти нет", - добавляют в Минздраве.

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Как сообщал УНИАН, в Гонконге исследовали экспериментальный препарат под названием SIM01, который облегчает симптомы длительного COVID-19 или постострого синдрома коронавируса. Исследование длилось более года, в нем приняли участие более 400 добровольцев.

Половина участников шесть месяцев получали SIM01, а остальные - плацебо (витамин С). Потом люди сдали анализы - эффективность терапии SIM01 составляла 47% для облегчения усталости, 56% для потери памяти, 62% для трудностей с концентрацией, 30% для желудочно-кишечных расстройств и 31% для общего самочувствия. В то же время побочные эффекты препарата не выявлены.

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