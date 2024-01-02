Терапия этим препаратом показала положительную динамику у людей, участвовавших в эксперименте.

В Гонконге исследовали экспериментальный препарат под названием SIM01, который облегчает симптомы длительного COVID-19 или пост-острого синдрома коронавируса.

В ходе исследования, которое длилось чуть больше года, ученые разделили 463 взрослых больных COVID-19. Половина участников получали SIM01 в течение шести месяцев, а другие получали плацебо с витамином С, пишет MedicalXpress.

Затем участники исследования сдали анализы. "Уменьшение количества бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты, в кишечнике пациентов с COVID-19 может быть одним из важных механизмов, способствующих взаимодействию кишечника и легких и, следовательно, тяжести заболевания при COVID-19", - пояснили исследователи.

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Эффективность терапии SIM01 составила 47% для облегчения усталости, 56% для потери памяти, 62% Для трудностей с концентрацией, 30% для желудочно-кишечных расстройств и 31% для общего самочувствия.

При этом побочных эффектов препарата исследователи не обнаружили.

Кроме того, ученые обнаружили, что у пациентов уменьшилось количество генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам. Они предположили, что эти изменения связаны с функциональными изменениями в микробиоме.

Коронавирус в Украине

Сейчас в Украине зафиксировано пик заболеваемости гриппом и коронавирусом. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, с начала эпидемического подъема заболело уже 1,3 млн украинцев. Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от коронавируса и ОРВИ уже умерли 343 человека, среди которых-два ребенка.

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