Расследование возможного источника инфекции продолжается.

В Украине подтвержден новый случай полиомиелита - заболел двухлетний мальчик в семье на Закарпатье.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"24 января региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки подтвердила дериват вакцинного полиовируса типа 2 (VDPV-2) в образце 2-летнего ребенка из Украины. Образец больного подобный тем, что были уже определены накануне осенью в Ривненской области", - отмечается в сообщении.

У мальчика из Закарпатья симптомы заболевания появились 13 декабря 2021 г. во время пребывания в больнице в г. Львов из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности).

По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививки, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер не имеет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализованное.

28 декабря 2021 г. отобранные образцы направили в Центр общественного здоровья для исследования в референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/Спида, вирусологических и особо опасных патогенов.

Расследование возможного источника инфекции продолжается.

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"Это уже второй подтвержденный случай полиомиелита, вызванный дериватом вакцинного полиовируса типа 2 в Украине. Напомним, первый случай подтвердили у 17 - месячной девочки из Ривненской области, ребенок также был невакцинирован из-за отказа родителей", - отметили в ЦОЗ.

Полиомиелит в Украине

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в многодетной семье, проживающей в селе Большая Омеляна, в октябре 2021 года подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка. Позже стало известно, что в этой семье заболели еще шестеро детей. Родители детей принадлежат к определенной религиозной общине, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

Сегодня, 24 января, заместитель министра здравоохранения ‒ главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что с 1 февраля в Украине начинается кампания по вакцинации детей от полиомиелита.

По его словам, план предусматривает два основных этапа. Первый этап стартует 1 февраля, и он будет длиться в течение трех недель. В это время планируется прививать детей от 6 месяцев до 6 лет, которые не получили необходимого количества доз вакцины против полиомиелита.

В рамках этого этапа планируют прививать почти 140 тысяч детей.

Второй этап планируют провести весной. И в рамках этого этапа все дети до 6 лет должны получить вакцину ОПВ, то есть оральная полиомиелитная вакцина. И это необходимо для защиты детей от инфицирования и остановки циркуляции вируса.

Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин отметил, что каждый третий ребенок в Украине не вакцинирован от полиомиелита.

Специалисты напоминают, что лекарств от этой болезни не существует, единственная защита - это вакцинация. Если ребенок не вакцинирован или вакцинирован не полностью, он имеет риск получить паралич, с которым он будет жить до конца жизни.

***Полиомиелит – очень заразное и опасное инфекционное заболевание, вирус полио инфицирует воду и пищу, передается от человека к человеку, как правило, через грязные руки в рот, после чего размножается в кишечнике.

Как отмечают в Минздраве, полиовирус также может оставаться на игрушках и бытовых вещах, которых касались зараженные люди. Показательна статистика по полиомиелиту: в одном из четырех случаев инфицирования полио человек в течение нескольких дней имеет гриппоподобные симптомы: лихорадку, усталость, тошноту, боль в горле и животе, головную боль, слабость в мышцах.