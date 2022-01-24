Она пройдет в два этапа.

С 1 февраля в Украине начинается кампания по прививке детей от полиомиелита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения ‒ главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга.

"План предусматривает два основных этапа реагирования. Первый этап стартует 1 февраля, и он будет проходить в течение трех недель. В это время планируется прививать детей от 6 месяцев до 6 лет, которые не получили необходимого количества доз вакцины против полиомиелита", - сказал Кузин.

По его словам, в рамках этого этапа планируют прививать почти 140 тысяч детей.

Читайте такжеМожет парализовать на всю жизнь: в Минздраве напомнили, как уберечь ребенка от полиомиелита

"Второй этап планируют провести весной. И в рамках этого этапа все дети до 6 лет должны получить вакцину ОПВ, то есть оральная полиомиелитная вакцина. И это необходимо для защиты детей от инфицирования и остановки циркуляции вируса", - добавил Кузин.

Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мурат Шахин отметил, что каждый третий ребенок в Украине не вакцинирован от полиомиелита.

"Лекарств не существует, единственная защита - это вакцинация. Если ребенок не вакцинирован или вакцинирован не полностью, он имеет риск получить паралич, с которым он будет жить до конца жизни

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, в октябре 2021 года подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-летнего ребенка.

Позже стало известно, что в этой семье заболели еще шестеро детей. Родители детей принадлежат к определенной религиозной общине, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

Также случаи заболевания полиомиелитом были выявлены в Закарпатской области.

***Полиомиелит – очень заразное и опасное инфекционное заболевание, вирус полио инфицирует воду и пищу, передается от человека к человеку, как правило, через грязные руки в рот, после чего размножается в кишечнике.

Как отмечают в Минздраве, полиовирус также может оставаться на игрушках и бытовых вещах, которых касались зараженные люди. Показательна статистика по полиомиелиту: в одном из четырех случаев инфицирования полио человек в течение нескольких дней имеет гриппоподобные симптомы: лихорадку, усталость, тошноту, боль в горле и животе, головную боль, слабость в мышцах.

В меньшей части (1-5 из 1000 больных полиомиелитом) будут развиваться другие, более серьезные симптомы, вызванные поражением спинного мозга: ощущение покалывания в ногах; паралич или слабость в конечностях.

1 человек из 200 инфицированных вирусом полиомиелита остается парализованным на всю жизнь. 5-10% из тех, у кого возник паралич, умирают, когда вирус парализует дыхательные мышцы.

Согласно Национальному календарю, прививки от полиомиелита проводят: первая доза — в 2 месяца от рождения; вторая доза — 4 месяца; третья доза — 6 месяцев; четвертая доза — 18 месяцев; пятая доза — 6 лет; шестая доза — 14 лет. Эти шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.