За принятие законопроекта в целом проголосовали 299 народных депутатов.

Верховная Рада ограничила оборот произведенных в России или Беларуси лекарств.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 299 парламентариев.

Как сообщал УНИАН, 3 мая соответствующий законопроект №7313 парламент принял в первом чтении.

Им предлагается установить, что в государственной регистрации может быть отказано или она отменена, если будет выявлено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (России или Беларуси).

В случае, в частности установления факта, что заявитель или его представитель связаны с субъектами хозяйствования, производящими лекарства и территории России или Беларуси, или осуществляли после 23 февраля сделки по участию в хотя бы одном из этапов производства любого лекарственного средства предприятием, расположенным на территории этих стран, госрегистрация в Украине лекарственных средств такого заявителя может быть временно отменена путем прекращения действия регистрационного удостоверения.

На период введения военного положения в Украине правительство по представлению Министерства здравоохранения может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в безопасных регионах Украины частично восстановили плановые операции и госпитализации.

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