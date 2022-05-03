Также планируется установить, что правительство на период действия военного положения может временно останавливать экспорт лекарств в случае необеспечения нужд системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Лекарства из РФ и Беларуси могут исчезнуть из украинских аптек. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно ограничения оборота лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси (№7313).

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Законопроектом предлагается установить, что в государственной регистрации может быть отказано или отменено ее путем сокращения срока действия регистрационного удостоверения лекарственного средства в случае, когда по результатам экспертизы и/или рассмотрения регистрационных материалов, приложенных к заявлению о госрегистрации, перерегистрации лекарственного средства или внесения изменений в регистрационные материалы будет выявлено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории государства-агрессора (России или Беларуси).

В случае, в частности установления факта, что заявитель или его представитель связаны с субъектами хозяйствования, производящими лекарства и территории России или Беларуси, или осуществляли после 23 февраля сделки по участию в хотя бы одном из этапов производства любого лекарственного средства предприятием, расположенным на территории этих стран, госрегистрация в Украине лекарственных средств такого заявителя может быть временно отменена путем прекращения действия регистрационного удостоверения.

На период введения военного положения в Украине Кабинет министров по представлению Министерства здравоохранения может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в безопасных регионах Украины частично восстановили плановые операции и госпитализации.

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