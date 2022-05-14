На восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 млрд грн.
Такую сумму назвал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд грн", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что Минздрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений.
"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.
Министр сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.
"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, как это подразумевают требования ЕС. Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему... чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания", - сказал он.