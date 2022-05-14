Российские оккупанты повредили 616 больниц, из них 101 медучреждение разрушено полностью.

На восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 млрд грн.

Такую сумму назвал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Враг повредил 616 медучреждений, из них 101 медучреждение разрушено полностью. Плюс 375 аптечных заведений разрушены и не работают. Поэтому сейчас по предварительным расчетам на восстановление этих больниц нужно 32 млрд грн", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что Минздрав стратегически рассматривает восстановление медучреждений.

"Мы определяем, какие больницы в определенном округе должны быть, какие отделения они должны иметь, какая материально-техническая база у них должна быть, и сразу по этому направлению будем дооснащать и восстанавливать", – сказал он.

Министр сообщил, что для восстановления медучреждений Киевской области уже завершен "экспертный и политический уровень обсуждений". В настоящее время ведутся обсуждения восстановления медучреждений Сумской и Черниговской областей.

"Сейчас они отработают у себя на уровне главных врачей больниц по областям, и после этого Минздрав примет участие в дискуссии на политическом уровне. Мы должны понимать, какую технику поставлять, чтобы больницы восстановились и мы имели доступ к медицинской помощи, как это подразумевают требования ЕС. Мы будем строить в Украине европейскую медицинскую систему... чтобы обеспечить доступ к медуслугам для всех по месту их проживания", - сказал он.

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