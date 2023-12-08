В Украину доставлена омикронспецифическая вакцина, она станет доступна в пунктах прививки со следующей недели.

Сейчас на территории Украины циркулируют 17 подтипов "Омикрона", который практически вытеснил предыдущие штаммы коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время пресс-конференции.

"Сейчас на территории Украины циркулируют различные варианты штамма Омикрон и если раньше это было около 13 различных штаммов-подтипов, то сейчас их уже 17", - сказал он.

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Главный санврач отметил, что в Украину уже доставлена омикронспецифическая вакцина и она станет доступна в пунктах прививки со следующей недели.

При этом Кузин подчеркнул, что в Украине продолжают использовать также вакцины Файзер и Джонсон, которые эффективны против любого штамма коронавируса.

"Но вместе с тем, в мире меняется конфигурация вакцин и чаще всего сейчас общая рекомендация звучит об использовании Омикрон-специфической вакцины - то есть той, которая содержит по меньшей мере несколько ключевых компонентов штамма Омикрон. Она более эффективна. Поэтому на позапрошлой неделе в Украину была доставлена очередная партия Омикрон-специфической вакцины Файзер. И на этой и следующей неделе она развозится по областям Украины. Она будет доступна во всех областях, начиная с середины следующей недели", - прокоменутвав он.

По словам Кузина, заболеваемость гриппом и ОРВИ, в том числе ковидом, продолжает расти и наибольшая циркуляция вирусов ожидается в конце декабря.

"Я бы советовал не ждать подъема заболеваемости существенного и особенно, если человек относится к группе риска, то возобновить свой вакцинальный курс, или сделать, если его еще не было", - отметил он, напомнив, что вакцина защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции и риска умереть вследствие именно коронавирусной инфекции.

Кузин отметил, что по меньшей мере 12 млн украинцев пока не имеют второго бустера, то есть по сути не имеют сверхценного иммунитета против коронавируса.

Он проинформировал, что с октября в Украине зафиксировано почти 80 тыс случаев ковид и в среднем за одну неделю госпитализируется около 4 тыс пациентов. В то же время, по его словам, на сегодня превышение эпидпорога зафиксировано только в Черновицкой области.

По информации Кузина, с октября зарегистрировано 343 летальных случая от последствий заболевания коронавирусом, в том числе 2 ребенка в возрасте до 17 лет.

По словам врача-вирусолога, доктора медицинских наук Аллы Мироненко, симпотомы при заболевании ковидом обычно отличаются на начальной стадий от тех, что сопровождают грипп.

"При гриппе идет повышение температуры сначала, а потом распираторные симптомы, а при ковиде наоборот – сначала распираторные симптомы, а потом уже могут развиваться все остальные – подъем температуры, не всегда до высоких показателей, у детей вообще это может быть почти без повышения температуры", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кузин сообщил, что пик эпидемического подъема заболеваемости гриппом и COVID будет продолжаться до середины января в будущем году.

С началом войны пункты массовой вакцинации населения в торговых центрах, центрах предоставления админуслуг и т.д. были свернуты, поэтому обращаться нужно в пункты прививки на базе учреждений здравоохранения.

Санврач на днях информировал, что в Украину завезли омикронспецифическую вакцину против COVID-19, которая является наиболее эффективной именно от "Омикрона".

Он уверяет, что тотального карантина этой зимой в Украине не будет. Украина юридически отменила карантинные ограничения, которые были связаны с ковидом, сейчас об их восстановлении речь не идет, пояснил Кузин. Сейчас будут внедряться локальные противоэпидемические ограничения, как например, продление зимних каникул в школах или использование масок во время передвижения в общественном транспорте. Объем мероприятий будет утверждаться решением региональной комиссии. Общенациональный карантин может рассматриваться только в том случае, если в большинстве областей будет щафиксировано превышение суммарного эпидпорога.

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