Вчера в Тернополе от коронавируса умерла 78-летняя женщина.

В Тернополе с завтрашнего дня вводят обязательный масочный режим из-за резкого роста больных COVID-19.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня принял городской штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера.

Обусловлено оно резким ростом количества больных Ковидом.

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"Количество больных COVID-19 еженедельно растет на 35-37%, а заболеваемость среди детей и медиков является еще более стремительной. Поэтому с 22 сентября в Тернополе будет возобновлено обязательное ношение масок. Масочный режим будет действовать в местах массового скопления людей: общественном транспорте, ТРЦ, магазинах, заведениях общественного питания, учреждениях культуры и искусств, религиозных учреждениях", – сказал городской голова Сергей Надал.

Также на заседании поручено систематически осуществлять ежедневную профилактическую дезинфекцию общественного транспорта, задействованного в перевозках пассажиров.

Работникам учебных заведений рекомендовано принимать самостоятельно решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.

Также в решении сказано, что представителям духовенства при совершении религиозных обрядов следует использовать одноразовую посуду или средства для дезинфекции литургической посуды.

По данным Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней, 20 сентября в области было выявлено 510 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в Тернополе от Ковида умерла 78-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что врачи отмечают изменения в основных симптомах коронавируса в 2022 году: если раньше в основном это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмонии, то сегодня болезнь в легких формах может проявляться расстройствами кишечно-желудочного тракта, а у сложных – "бить" по сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговых системах и даже проявляться инсультом или инфарктом. И все это возможно на фоне нормальной температуры тела.

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