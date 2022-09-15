Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических мер.

За месяц количество случаев заболевания COVID-19 в Киеве выросло более чем в 7 раз. Если в августе за одну из недель было подтверждено 316 случаев коронавируса, то в сентябре за неделю - уже 2 тыс. 278.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и предупреждает, что количество случаев заболевания коронавирусом стремительно растет.

Кроме того, увеличивается количество тяжелых случаев, требующих стационарного лечения. Так, на сегодня в больницах столицы взрослых пациентов с COVID-19 находится вдвое больше, чем в начале сентября, а детей – в четыре раза больше.

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Также замечены изменения в основных симптомах COVID-19 - он может протекать на фоне нормальной температуры тела.

"Врачи отмечают изменения в основных симптомах болезни: если раньше в основном это было повышение температуры, насморк, кашель, пневмония, то сегодня болезнь в легких формах может проявляться расстройствами кишечно-желудочного тракта, а у сложных – "бить" по сердечно-сосудистой и сосудисто-мозговых системах и даже проявляться инсультом или инфарктом. И все это возможно на фоне нормальной температуры тела", - говорится в сообщении.

Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических мер.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство здравоохранения планирует разрешить прививку четвертой дозой от COVID-19 для всех украинцев.

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