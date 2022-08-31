Препараты сочетают в себе оригинальную вакцину с вакциной, нацеленной на подвиды коронавируса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использование обновленных вакцин от коронавируса производства Moderna и Pfizer.

Это первый раз, когда обновленные вакцины против COVID-19 получили разрешение на экстренное использование в США, сообщает CNN.

Оба препарата являются двухвалентными вакцинами, которые сочетают в себе оригинальную вакцину компании с вакциной, нацеленной на подвиды коронавируса - BA.4 и BA.5 "Омикрон". На прошлой неделе обе компании подали заявки в FDA на получение разрешения на экстренное использование своих комбинированных вакцин.

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Обновленная вакцина Pfizer представляет собой дозу 30 мкг, разрешенную для людей в возрасте 12 лет и старше. Обновленная вакцина Moderna представляет собой дозу 50 мкг, разрешенную для людей в возрасте 18 лет и старше.

Прививки можно делать только после того, как они будут рекомендованы Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщал УНИАН, 27 июля компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о начале промежуточного исследования модифицированной вакцины против COVID-19, которая нацелена как на оригинал, так и на подвариант BA.2 штамма "Омикрон".

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