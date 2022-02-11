В Минздраве отмечают, что лучшую защиту после двух доз вакцины CoronaVac дают бустерные дозы мРНК-вакцины Pfizer или Moderna.

После базовой прививки вакциной CoronaVac от фармацевтической компании Sinovac Biotech можно делать бустерную прививку также препаратами компаний Moderna и Astrazeneca.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Вакцину CoronaVac можно использовать как для первых двух, так и для дополнительной или бустерной дозы, но только после базового курса этой же вакциной. Кроме того, после прививки вакциной CoronaVac можно применять все имеющиеся в Украине антиковидные вакцины как для второй, так и для дополнительной или бустерной дозы. Вводить вакцину CoronaVac после других вакцин не рекомендовано",- говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что лучшую защиту после двух доз вакцины CoronaVac дают бустерные дозы мРНК-вакцины Pfizer или Moderna.

Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минздраве рекомендовали после базовой прививки вакциной CoronaVac делать бустерную вакциной компании Pfizer.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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