И хотя пациент не видит на пересаженный глаз, врачи заявили о медицинском прорыве.

Нью-йоркские хирурги провели первую в истории пересадку всего глаза человеку. Это достижение было названо прорывом, несмотря на то, что зрение к пациенту не вернулось.

Как сообщает Reuters, по данным хирургической команды NYU Langone Health, через полгода после операции, проведенной во время частичной трансплантации лица, пересаженный глаз показал важные признаки здоровья, в том числе хорошо функционирующие кровеносные сосуды и многообещающую сетчатку.

Видео дня

"Сам факт того, что мы пересадили глаз - это огромный шаг вперед, о котором думали на протяжении веков, но так и не осуществили", - прокомментировал возглавлявший команду хирургов доктор Эдуардо Родригес.

Издание уточнило, что до сих пор врачам удавалось пересадить только роговицу - прозрачный передний слой глаза.

"Если бы произошла какая-то форма восстановления зрения, это было бы замечательно, но... цель заключалась в том, чтобы мы выполнили техническую операцию и сохранили глазное яблоко", - добавил Родригес.

В настоящее время пересаженный глаз не сообщается с мозгом через зрительный нерв. По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает множество новых возможностей, даже если в этом случае зрение не восстанавливается. "Если мы сможем сотрудничать с другими учеными, которые работают над другими методами восстановления зрения или восстановления изображений в зрительной коре, то мы станем на шаг ближе", - сказал Родригес.

Что известно о пациенте, которому пересадили глаз

Мужчину, которому трансплантировали глаз, зовут Аарон Джеймс. Ему 46 лет и он ветеран войны из Арканзаса. Мужчина пережил несчастный случай, связанный с высоким напряжением, в результате которого были повреждены левая сторона его лица, нос, рот и глаз.

Джеймс, который сохранил зрение в правом глазу, знал, что он может не восстановить зрение в пересаженном. По словам мужчины, врачи "никогда не ожидали, что это сработает, и они сказали это с самого начала". Мужчина отметил, что дал возможность врачам провести эту операцию в научных целях.

По словам Родригеса, Джеймс все еще может восстановить зрение в пересаженном глазу.

"На данный момент, я думаю, мы вполне довольны результатом, которого нам удалось достичь с помощью очень технически сложной операции", - заключил врач.

Другие новости о трансплантации органов

Испанские врачи успешно провели первую в мире полностью роботизированную трансплантацию легких. Для проведения оперативного вмешательства хирурги использовали робота с четырьмя "руками" под названием "Да Винчи". Пациентом был 65-летний мужчина. Ему диагностировали легочный фиброз - заболевание легких, опасное для жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: