Шведский премьер Магдалена Андерссон призвала граждан работать из дома, у кого есть такая возможность.

В Швеции объявили о введении новых ограничительных мер из-за рекордного уровня заражения коронавирусом. Также Греция до 23 января продлила существующие ограничения, введенные для сдерживания волны COVID-19.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон призвала работать из дома всех, у кого есть такая возможность, сообщает The local.

"Я хочу особо подчеркнуть, что все, кто может работать из дома, должны делать это", - сказала Андерссон.

Штрафов за нарушение рекомендаций нет, но они имеют правовую основу и не считаются необязательным. Закон Швеции об инфекционных заболеваниях требует, чтобы все принимали "разумные меры предосторожности для сдерживания распространения инфекционных заболеваний".

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Кроме того, новые правила обяжут бары и рестораны закрываться в 23:00. Заведения также должны ограничить количество клиентов за столами до восьми человек, рассаживать их на расстоянии не менее метра друг от друга и обслуживать только столики.

Также, на общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, смогут находиться до 50 человек.

Публичные мероприятия в помещении с участием более 20 человек будут разрешены только в том случае, если все сидят и ограничены группами из восьми человек при сохранении социальной дистанции.

Премьер отметила, что коронавирус в Швеции распространяется рекордными темпами и призвала непривитых вакцинироваться от COVID-19.

"Безусловно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне", — сказала премьер.

Кроме того, Министерство здравоохранения Греции на неделю, до 23 января, продлило существующие ограничения, введенные для сдерживания волны коронавируса. Меры, действующие в настоящее время, были объявлены в конце декабря минувшего года и введены 3 января, сообщает ekathimerini.

Они включают время закрытия в полночь для всех развлекательных заведений. В этих заведениях все клиенты должны обслуживаться за столами и сидеть максимум по шесть человек.

Половина сотрудников государственного и общественном секторах должны будут работать из дома, а в супермаркетах и общественном транспорте людям придется носить маски повышенной защиты (KN95/FFP2) или двойные маски.

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