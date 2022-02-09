Власти Швеции также отменили запрет на въезд для граждан стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны, однако для всех остальных стран запрет продлен до 31 марта.

Правительство Швеции с сегодняшнего дня отменяет все антикоронавирусные ограничения.

Это решение связано с высоким уровнем вакцинации в стране и тем, что меньше людей серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной терапии, сообщает ТАСС.

Как сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон, "пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу".

По словам премьера, "показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади".

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С 9 февраля шведам не предлагается проходить тестирование на коронавирус, а оставаться дома в случае симптомов простуды. Как объяснила глава управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель, оно обходится слишком дорого (500 млн крон или $55 млн в неделю, всего с начала пандемии - 21,5 млрд крон или более $2,35 млрд) по сравнению с тем, какую пользу приносит.

"Мы достигли точки, когда стоимость и актуальность тестирования больше не оправданы", - пояснила она.

Тесты в случае появления симптомов заболевания предлагаются медперсоналу и соцработникам.

Антикоронавирусные ограничения в Швеции

С 19 января в Швеции действовали такие ограничения: число участников публичных мероприятий было ограничено 500 людьми, все они должны предъявлять сертификаты о вакцинации. Для частных собраний лимит был определен в 20 человек. Кафе и рестораны закрывались не позднее 23:00, обслуживание осуществлялось только за столами, расстояние между которыми должно быть более одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования было обязательно бронирование мест.

Кроме снятия этих предписаний, власти Швеции также отменяют запрет на въезд в страну. Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в королевство без ковид-паспортов. Для остальных стран запрет на въезд продлен до 31 марта, "в соответствии с рекомендациями ЕС в отношении въезда из третьих стран", говорится в заявлении правительственной канцелярии.

Какие еще страны отменяют ограничения

Финляндия начнет отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, с 14 февраля, Норвегия - 17 февраля. Первой страной, отказавшейся в Европе от ограничений, стала Дания.