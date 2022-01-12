6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

В Кабинете министров ожидают, что 2022 год станет годом завершения пандемии коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время первого в этом году заседания правительства.

"Мы надеемся, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в котором она была предыдущие два года", - сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что по состоянию на сегодня почти 50% взрослого населения Украины уже вакцинированы от коронавируса.

Читайте такжеЗа сутки коронавирусом заболели более 7 тысяч украинцев, 193 пациента умерли

Как сообщал УНИАН, 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих вакцинированных в возрасте от 18 лет.

Сегодня, 12 января, в Национальной академии наук Украины заявили, что динамика количества новых выявлений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: