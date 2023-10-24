Препарат уже получил одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

В Польше разработан инновационный препарат от рассеянного склероза, который уже получил одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам.

Как сообщает Euractiv, натализумаб, первый в мире биоподобный препарат для лечения рассеянного склероза, полностью разработан и изготовлен польской компанией Polpharma Biologics. Теперь он станет доступен на европейском рынке, а права на распространение предоставлены компании Sandoz.

Что такое биоподобный препарат?

Для биологических или биоподобных препаратов характерны действующие вещества, вырабатываемые живыми организмами. Их получают путем очистки живых клеток человека, животных или микроорганизмов, в отличие от лекарств, которые синтезируются химическим путем.

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Биоподобные препараты - это препараты, подобные веществам, которые уже есть на рынке, срок действия которых на рынке исчерпан. Другие фармацевтические компании могут разработать новые методы производства этих "похожих" веществ. Термин "подобный" используется потому, что живой клетке практически невозможно создать точную копию исходного вещества.

В то же время, учитывая, что биологические препараты часто дороги, их доступность заметно недостаточна и терапия доступна только в рамках специальных программ лечения.

Кшиштоф Копец, президент National Drug Manufacturers, считает, что появление конкурентоспособных биоподобных препаратов может привести к большему присутствию этих лекарств на рынке, что в конечном итоге снизит затраты на лечение для систем здравоохранения и улучшит доступ пациентов к ним.

Рассеянный склероз - что это за болезнь

Рассеянный склероз - это хроническое нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое может поражать мозг и спинной мозг. У пациентов с рассеянным склерозом иммунная система организма атакует миелин, защитную оболочку, окружающую нервные волокна. Это может приводить к различным симптомам, таким как утомляемость, нарушение координации, двигательные и чувствительные нарушения, проблемы со зрением и когнитивными функциями.

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