В карантинной зоне и прилегающей к ней будут проводить организованную вакцинацию животных против бешенства.

В Соломенском районе столицы ввели карантин из-за случая бешенства у куницы.

Об этом говорится на официальном сайте ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Так, 24 июня было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевсовете на котором решили ввести карантинные ограничения в связи с бешенством на территории Соломенского района г. Киева, а именно на территории ограниченной улицами с пересечениями просп. Лобановского с ул. Головко, ул. Головко с ул. Соломенская, ул. Соломенская с ул. Протасов Яр, ул. Протасов Яр с ул. М. Гринченко, ул. М. Гринченко с ул. Брожко, ул. Брожко с просп. Лобановского.

Также был утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в Соломенском районе и недопущению распространения заболевания в городе Киеве.

Кроме того, комиссия определила угрожающей зоной жилые и парковые массивы Соломенского района, прилегающие к зоне карантинных ограничений.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве совместно с Объединением ветеринарной медицины в г. Киеве обеспечивает организацию проведения профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне. Также, не допускается проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Также отметили, что в июне этого года зарегистрировано уже два случая бешенства на территории Киева (Печерский и Соломенский районы).

Что такое бешенство

Бешенство - особо опасная острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся развитием своеобразного энцефалита, параличами и абсолютной смертностью.

Передается со слюной во время укуса больным животным или человеком. Распространяясь нервными путями, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, бешенство входит в пятерку самых опасных общих для животных и людей болезней, наносящих огромные социально-экономические убытки.

В июле из-за угрозы бешенства в США запретили ввозить собак из 113 стран, в том числе и из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: