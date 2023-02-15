Жизнь защитника Украины сохранена.

В Одессе врачи провели успешную операцию по удалению обломка гранаты из грудной клетки военного.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. "Сегодня у каждого свой фронт. Одесские медики провели успешную операцию воину ВСУ и удалили обломок гранаты из грудной клетки. Жизнь защитника Украины сохранена!",- говорится в сообщении.

Также пресс-служба обнародовала фото, на котором изображен обломок боевой гранаты.

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Как работают врачи в условиях войны

С начала войны врачам приходится делать военным сверхсложные операции.

Так, например, в Днепре медики спасают наших военных от ампутаций. Они собирают героев почти "по частям". Иногда медикам приходится проводить операции по 10 часов.

Кроме этого, врачи спасают бойцов от поражений запрещенными боеприпасами. Рашисты используют белый фосфор.Травмы от таких боеприпасов встречаются редко, однако присутствуют.

При этом на фоне ракетных атак в Минздраве рассказали, что медицинские учреждения не будут проводить плановых госпитализаций и операций.

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