Металлическая деталь уже почти вросла во внутренние органы ребенка.

В Одессе специалисты спасли 6-месячного малыша, который проглотил пружину, а его две недели "лечили" от простуды.

Об этом сообщили в Одесской областной детской клинической больнице, в которую привезли ребенка. Говорится, что до этого маленького пациента две недели медики районной больницы в амбулаторных условиях лечили от бронхита и пневмонии, но состояние больного не улучшилось. В областном медучреждении ребенку сделали рентгенограмму, которая показала, что в пищеводе - инородное тело - пружинка от заколки для волос.

Говорится, что за время "терапии" от простудных болезней металлическая деталь почти вросла в стенку пищевода.

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"Она находилась на уровне средней трети пищевода, рядом с дугой аорты. В отделении инструментальных методов исследования и лечения инородное тело удалено эндоскопически, что избавило 6-месячного ребенка от тяжелого хирургического вмешательства и рисков для жизни", - рассказали в заведении.

Операции по спасению детей

В столичном "Охматдете" врачи провели уникальную операцию - 9-месячной девочке одномоментно скорректировали работу сердца и провели трансплантацией печени от донора, которым стала мать ребенка. Уникальная трансплантация печени длилась почти сутки. Дело в том, что девочка родилась с врожденным пороком сердца, который диагностировали еще в утробе матери. После рождения обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность. Специалисты одномоментно сделали коррекцией пороки сердца и трансплантацию печени. Такой вариант трансплантации выполнялся в Украине впервые.

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