По мнению ВОЗ, такая мера не являетс эффективной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по миру.

В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, а вредит экономике государств. Также в ВОЗ посоветовали не требовать подтверждения прививки от коронавируса как главного условия для въезда, потому что вакцины не равномерно распределяются в мире, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВОЗ одобрила еще два препарата для лечения COVID-19

Также в ВОЗ не спешат говорить, что пандемия закончится уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, 19 января в ВОЗ опровергли слухи о том, что "Омикрон" – это последний вариант COVID-19 и пандемия с ним закончится. По словам представителей ВОЗ, это не соответствуют действительности, поскольку при нынешнем уровне распространения ничего исключать нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: