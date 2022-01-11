Если решение одобрят, то Украина не будет закупать препараты, а сможет их производить самостоятельно

Производство медицинской марихуаны планируют наладить в Украине. Соответствующий законопроект уже разработало министерство здравоохранения.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Александр Комарида в комментарии РБК-Украина

"Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли производиться в Украине, а не только ввозились из-за границы. Но это сложный, длительный процесс, потому что украинские пациенты должны иметь доступ к лекарственным препаратам доказанной эффективности. Но да, мы за то, чтобы процесс полного цикла был в Украине", – отметил Комарида.

Отмечается, что в Минздраве выступают за снятие запрета на оборот отдельных сортов марихуаны для медицинских и научно-технических целей. В связи с этим предлагается ввести тщательный контроль за оборотом растения.

Читайте такжеМедицинский каннабис снижает дрожание в конечностях - исследованиеПредлагается, чтобы каждую партию и единицу препарата маркировали уникальным штрих-кодом и вели электронный реестр учета растений. При этом изготовленные препараты намерены продавать только по электронным рецептам.

Легализация медицинского каннабиса: что известно

2 июня 2021 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596), что предусматривает разрешение на легальное лечение больных медицинским каннабисом по рецептам врачей.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5596.

7 апреля Кабмин принял постановление "О внесении изменений в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (№324), которым легализовал использование каннабиса в медицинской практике. Согласно документу, в Украине разрешено применять препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

13 июля Верховная Рада не поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (№5596).

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