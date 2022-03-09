В частности, они могут работать ассистентами фармацевтов, их помощниками, а также соответствующими специалистами в учреждениях здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения сообщили, на какие должности в аптеках будут привлекать студентов-медиков.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, сейчас аптечные учреждения и склады нуждаются в услугах студентов всех медицинских и фармацевтических специальностей, а также водителей.

Напоминается, что для обеспечения оказания фармацевтической помощи населению в условиях военной агрессии РФ против Украины студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в фармацевтических (аптечных) учреждениях.

Так, в соответствии с приказом Минздрава на период действия военного положения в Украине к работе могут привлекаться соискатели высшего или профессионального высшего образования на должности: ассистентов фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; помощников фармацевтов в фармацевтических (аптечных) учреждениях; на соответствующие должности специалистов в учреждениях здравоохранения.

Кроме того, фармацевтические учреждения нуждаются в услугах водителей.

Отмечается, что также необходимы студенты медицинских вузов и колледжей для работы на аптечных складах лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

В Минздраве добавили, что информацию о вакансиях и трудоустройстве можно посмотреть по ссылке https://bit.ly/3HWppDM.

Как сообщал УНИАН, 8 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал дополнительный приказ, который позволяет студентам-медикам работать в аптечной сети.