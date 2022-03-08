По словам министра, создана горячая линия, где граждане могут подать заявку на необходимые лекарства.

Министерство здравоохранения разрешило студентам-медикам работать в аптечных сетях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время информационного телемарафона.

"Сегодня был подписан дополнительный приказ, который позволил в аптечной сети работать студентам-медикам, которые учатся в медицинских училищах и вузах, чтобы были работники в аптеках", - сказал он.

Также Ляшко рассказал, что в Минздрава работает горячая линия 0800 602019, где можно оставить заявку на необходимые лекарства и людям подскажут, в какой ближайшей аптеке их можно найти или сделают все возможное для доставки лекарств.

Он также напомнил, что на сайте Минздрава есть карта, где отражены все работающие аптеки на каждый период времени. По его словам, отдельным блоком выделены аптеки, в которых есть инсулин, чтобы инсулинозависимые могли его получить.

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