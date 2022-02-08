В Киеве, который является лидером полного курса вакцинации, лишь 0,7% населения получили бустерную дозу.

Больше всего бустерных доз вакцины против COVID-19 сделали в Волынской, Черновицкой и Херсонской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

В частности, в Волынской области бустерную дозу получили 3,2% населения, в Херсонской области – 3,1%, в Черновицкой области – 3%. За ними следуют: Луганская область - 2,9%, Сумская – 2,8% и Тернопольская – 2,6%.

"Доля бустерных доз постепенно растет, и уже более четверти от общего количества прививок приходится на бустерные дозы. С течением времени эта доля будет расти. Каждый второй взрослый украинец уже вакцинирован полным курсом прививок. Бустерная доза обеспечивает неплохую защиту от "Омикрона", как показали исследования. В то же время, несмотря на то, что Киев является лидером полного курса прививок, по бустерной дозе Киев не является лидером. Лишь 0,7% населения получили бустерную дозу", - сказал он.

Ганиченко также отметил, что вакцинация снижает уровень госпитализации и риск смертности от коронавируса.

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Как сообщал УНИАН, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 млн 478 тыс. 008 человек, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 809 тыс. 443, дополнительную дозу – 20 тыс. 875, бустерную – 474 тыс. 203 человека.