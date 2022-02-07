Главный санврач отметил, что маска будет защищать людей даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций.

Ношение защитных масок в Украине до конца текущего года вряд ли отменят.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

Он отметил, что медицинские маски защищают людей и от обычных респираторных инфекций.

"Мне кажется, что этого не произойдет. Когда мы говорим о маске, то она будет защищать нас даже от обычных острых респираторных вирусных инфекций - гриппа и всего остального", - сказал Кузин.

Он также не уверен, что в течение 2022 года миру удастся достичь цели по вакцинации 70% взрослого населения и распрощаться с коронавирусом.

Вместе с тем Кузин сомневается, что маски останутся с нами навсегда. Но, их использование может остаться в виде рекомендации.

"Если речь пойдет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в закрытых помещениях могут быть отменены. Но посмотрим, например, на страны Азии, где [еще до пандемии] носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей они хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее невыполнение", - сказал Кузин.

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Как сообщал УНИАН, ранее ряд стран Европы приняли решение ослабить карантинные ограничения. В частности, Чехия, Швеция и Италия. Так, в Италии с 10 февраля отменят требование носить маску на улице. Обязательным останется ношение масок в общественном транспорте и в помещениях.

Также, с 1 февраля в Дании отменены все имеющиеся в стране ограничения для борьбы с пандемией COVID-19. В частности, ношение защитных масок и обязанность показывать сертификат о вакцинации (так называемый "паспорт здоровья") для посещения определенных учреждений и мероприятий. Это первая страна Европы, которая отменила ограничения.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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