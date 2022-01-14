Самыми привлекательными воспринимаются мужчины в синих медицинских масках.

Британские ученые выяснили, что люди выглядят более привлекательными в защитных масках.

Исследователи из Университета Кардиффа были удивлены, обнаружив, что и мужчины, и женщины выглядели лучше, если маска скрывала нижнюю часть лица, пишет The Guardian.

Соавтор исследования и эксперт по лицам доктор Майкл Льюис из школы психологии Кардиффского университета, сказал, что исследования, проведенные до пандемии, выявили, что медицинские маски для лица снижают привлекательность, потому что ассоциируются с болезнью.

"Мы хотели проверить, изменилось ли это мнение с тех пор, как маски для лица стали повсеместными, и понять, оказал ли тип маски какой-либо эффект", — сказал Льюис.

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Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года. Тогда 43 женщины оценивали по шкале от 1 до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и держащих простую черную книгу, закрывающую область лица, которая обычно скрывается под маской.

Участницы исследования сказали, что те, кто носил тканевые маски, были значительно более привлекательными, чем те, у кого не было масок или чьи лица были частично скрыты книгой. Но хирургическая маска — обычная, одноразовая — делала владельца еще лучше.

"Результаты противоречат допандемическим исследованиям, в которых считалось, что маски заставляют людей думать о болезни, и этого человека следует избегать", — сказал Льюис.

"Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше", отметил эксперт.

По его словам, это относится к эволюционной психологии и тому, почему человек выбирает того или иного партнера.

"Болезнь и признаки болезни могут играть большую роль в выборе партнера — раньше любые признаки болезни были препятствием. Теперь мы можем наблюдать сдвиг в нашей психологии, так что маски для лица больше не служат сигналом болезни", считает специалист.

Льюис сказал, что также возможно, что маски делают людей более привлекательными, потому что они направляют внимание на глаза. Он сказал, что другие исследования показали, что закрытие левой или правой половины лица также делает людей более привлекательными, отчасти потому, что мозг заполняет недостающие пробелы и преувеличивает общее воздействие.

Также было проведено второе исследование, в котором группа мужчин оценивала женщин в масках. Его результаты еще предстоит опубликовать, но Льюис сказал, что в целом они были такими же.

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