COVID-19 может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.

В Министерстве здравоохранения рассказали о возможных неврологических проявлениях COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, отмечается, что COVID-19 может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения. Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавирусной болезни.

Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головная боль вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности во время ходьбы;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, в Украине продолжает стабилизироваться ситуация с заболеваемостью COVID-19.

По словам министра, на сегодняшний день Украина находится на 41-м месте среди 54-х территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч человек.

За последнюю неделю количество выявленных новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%, также уменьшается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.

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