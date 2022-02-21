В Министерстве здравоохранения рассказали о возможных неврологических проявлениях COVID-19.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Так, отмечается, что COVID-19 может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения. Неврологические и психические последствия после COVID-19 могут возникать даже при бессимптомном течении коронавирусной болезни.
Согласно исследованию, у тех, кто переболел COVID-19, могли быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головная боль вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности во время ходьбы;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
В то же время в Минздраве подчеркнули, что люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к коронавирусной болезни и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, в Украине продолжает стабилизироваться ситуация с заболеваемостью COVID-19.
По словам министра, на сегодняшний день Украина находится на 41-м месте среди 54-х территорий Европейского региона ВОЗ по количеству новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч человек.
За последнюю неделю количество выявленных новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19%, также уменьшается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной болезнью.