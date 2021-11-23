Диагноз не могли поставить зарубежные специалисты, однако украинским медикам это удалось.

В Днепре медики клинической больницы имени Мечникова спасли 23-летнюю студентку. Девушка попала в медучреждение с неврологическими расстройствами, в причинах которых не смогли разобраться зарубежные специалисты. Врачи Мечникова выявили проблему.

Об этом рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Читайте такжеВ России больной раком пенсионерке пришлось оперировать саму себя23-летнюю студентку Анастасию госпитализировали с определенными расстройствами. Девушка учится в Польше, знает несколько языков, но в последнее время она начала путать слова.

"Близкие по телефону услышали, что она переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания. Все это переросло в снижение памяти, непроизвольное подергивание рук, усиливающееся во время волнения. Нарушился сон. Вывод польских неврологов - астенические расстройства. Затем обморок, эпилептические припадки. После приступов, потери сознания до 10 раз в сутки мама забрала дочь домой и привезла в Днепр в Мечникова", — рассказал Рыженко.

Специалисты детально обследовали девушку и обнаружили тератому (опухоль, — ред.) правого яичника. Хирурги провели пациентке лапароскопическую операцию.

Украинские врачи поставили Анастасии диагноз – аутоиммунный энцефалит, когда опухоль яичника может разрушать головной мозг.

После курса лечения девушка полностью вернулась к привычной жизни.

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Автор: Марта Гичко